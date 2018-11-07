Второклассник сломал сверстнику позвоночник в Зеленограде

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения малолетним мальчиком на своего сверстника в Подмосковье.

Полиция проверяет информацию о том, что малолетний мальчик избил одноклассника в Зеленограде. Пострадавшего в среду, 6 ноября, госпитализировали с переломом грудного позвонка. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.