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Второклассник сломал сверстнику позвоночник в Зеленограде

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Второклассник сломал сверстнику позвоночник в Зеленограде

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения малолетним мальчиком на своего сверстника в Подмосковье.

Полиция проверяет информацию о том, что малолетний мальчик избил одноклассника в Зеленограде. Пострадавшего в среду, 6 ноября, госпитализировали с переломом грудного позвонка. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

«Ребенок, которому оказывают помощь в травматологическом отделении, пояснил, что в школе его избил одноклассник», — рассказали в правоохранительных органах.

Автор: Алексей Громов
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