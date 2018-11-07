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Происшествия

Два человека пострадали при столкновении авто в центре Москвы‍

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Два человека пострадали при столкновении авто в центре Москвы‍

Москва, 7 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Басманном районе Москвы: столкнулись две машины, есть пострадавшие.

Авария произошла на улице Новорязанская: при столкновении двух автомобилей травмы получили два человека. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. детальная информация уточняется.

Автор: Алексей Громов
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