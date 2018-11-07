Два человека пострадали при столкновении авто в центре Москвы‍

Москва, 7 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Басманном районе Москвы: столкнулись две машины, есть пострадавшие.

Авария произошла на улице Новорязанская: при столкновении двух автомобилей травмы получили два человека. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. детальная информация уточняется.