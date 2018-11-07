Слушания по делу о хищении бюджетных средств Серебренниковым проходят в суде Москвы

Москва, 7 ноября. В Мещанском суде Москвы продолжаются судебные слушания по делу о хищении бюджетных средств режиссером Кириллом Серебренниковым.

Сегодня заседание состоялось, в прошлый раз, 25 октября его перенесли из-за болезни адвоката одного из обвиняемых. Фигурантов в скандальном деле несколько: собственно руководитель «Седьмой студии» Серебренников и его коллеги по цеху Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум и Нина Масляева. Апфельбаум и Малобродский попросили допросить их до исследования доказательств.

«В чем меня обвиняют мне непонятно. Статью 159 за время нахождения под стражей перечитал много раз. Вашу честь, не понимаю категорически -какое преступление я совершил? Чьим доверием злоупотребил?» — обратился к служителям Фемиды Алексей Малобродский.

Отметим, что на оглашение обвинения у судьи ушло 2,5 часа. Заседание возобновилось после перерыва. Апфельбаум заявила о том, что не признает вины, но готова давать показания. Главное действующее лицо – Серебрянников – заявил:

«Вроде понимаю слова, а суть понять не могу. Как художественный руководитель я всегда сторонился финансовых вопросов. А следил за тем, чтоб проекты были достойны с художественной точки зрения».

Кроме того, скандально прославившийся режиссер рассказал, что о проекте «Платформа» беседовал на встрече с Дмитрием Медведевым в 2011 году, когда тот был президентом. Позже из правительства пришло письмо о том, что проект утвержден и начались консультации с министерством культуры. Сейчас Нина Масляева единственная, кто признал вину, и сейчас помогает следствию.

Напомним, фигурантов дела обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа» в 2011–2014 годах.