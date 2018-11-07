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Суд оштрафовал авиадебошира из Москвы на 320 тысяч рублей

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Суд оштрафовал авиадебошира из Москвы на 320 тысяч рублей

Москва, 7 ноября. Жителю Москвы, который устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Мирный, по решению суда выписали штраф в размере 320 тысяч рублей. Соответствующую информацию передает Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел на борту лайнера, который выполнял рейс из российской столицы в Мирный: 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с бортпроводниками, а после неадекватно вел себя в отделении полиции.

В отношении авиадебошира возбудили дела по статьям «Хулиганские действия на воздушном транспорте» и «Оскорбление и насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Суд назначил мужчине штраф в размере 320 тысяч рублей.

Автор: Алексей Громов
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