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Мужчина из-за замечания его сыну напал на пенсионерку с собакой в Москве

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Мужчина из-за замечания его сыну напал на пенсионерку с собакой в Москве

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на пенсионерку в российской столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 76-летняя пожилая женщина гуляла с собакой на улице, мимо на самокате промчался мальчик, пес бросился за ребенком. На крики мальчика выбежал отец и пнул собаку, которая поводком запутала ноги пенсионерке.

«Женщина плохо отозвалась о мальчике, и тогда мужчина в ответ на грубость толкнул гражданку, и она упала, получив закрытый перелом шейки бедра», — рассказали в правоохранительных органах.

Пенсионерку госпитализировали, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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