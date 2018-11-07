Жилой дом из золотого кирпича построят на юге Москвы

Москва, 7 ноября. Жилой дом из золотого и черного кирпича построят на юге российской столицы. Соответствующую информацию передает пресс-служба Москомархитектуры.

Планируется, что три восьмиэтажных здания появятся на Хавской улице в ЮАО. Объекты будут соединены единой частью и подземным паркингом на 74 машиноместа. Проект строительства жилого дома к настоящему монету согласован с Москомархитектурой.

Фасады дома будут облицованы золотым и черным кирпичом. Разработчкии проекта вдохновились авангардом и работами Каземира Малевича. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.