Коммунарскую линию метро Москвы построят к 2024 году

Москва, 7 ноября. Коммунарскую линию московского метрополитена планируют построить до конца 2023 года. Соответствующие данные передает пресс-служба департамента строительства города.

Общая протяженность Коммунарской линии с десятью станциями от «Севастопольского проспекта» до станции «Улица Новаторов» и от «Улицы Новаторов» до станции «Столбово» составит около 22 километров.

Пересадочной со станцией «Крымская» МЦК станет станция «Севастопольский проспект», а станция «Академическая» — с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, станция «Улица Новаторов» — с одноименной станцией БКЛ.