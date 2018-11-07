Молодые программисты из 15 стран мира готовятся к будущим победам на сборах в Подмосковье

Москва, 7 ноября. Студенты из 15 стран приехали в МФТИ на семинар по программированию в рамках подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC. Об этом сообщает пресс-служба организаторов семинара, Центра развития ИТ-образования института.

В среду, 6 ноября, в Московском физико-техническом институте стартовал Международный семинар по программированию в рамках мирового первенства Moscow International Workshop ICPC, который проводится как этап подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC International Collegiate Programming Contest.

В течение восьми дней 200 студентов из 49 университетов мира, среди которых Политехническая школа (Франция), Болонский и Миланский университет (Италия), Технологический университет Ханоя (Вьетнам), МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», будут решать сложные контесты и разбирать задачи с тренерами.