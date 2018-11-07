Иномарка насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Москве

Москва, 7 ноября. Водитель на иномарке насмерть сбил мужчину на Варшавском шоссе в столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления МВД.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 6 ноября: 55-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки Volkswagen Polo, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны видимости перехода.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.