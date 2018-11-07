Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Около 160 человек эвакуировали из горевшего производственного здания в Зеленограде‍

38
0 Оставить комментарий

Около 160 человек эвакуировали из горевшего производственного здания в Зеленограде‍

Москва, 7 ноября. Около 160 человек эвакуировали из горевшего производственного института в Зеленограде. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах.

Пламя охватило территорию площадью в десять квадратных метров. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. Из здания эвакуировали 160 человек.

По предварительным данным, пожар произошел в Московском институте электронной техники. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.