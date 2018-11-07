Около 160 человек эвакуировали из горевшего производственного здания в Зеленограде‍

Москва, 7 ноября. Около 160 человек эвакуировали из горевшего производственного института в Зеленограде. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах.

Пламя охватило территорию площадью в десять квадратных метров. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. Из здания эвакуировали 160 человек.

По предварительным данным, пожар произошел в Московском институте электронной техники. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.