Убитая в московском лифте женщина была уроженкой Петербурга

Москва, 7 ноября. Убитая в среду в лифте одного из домов на юге Москвы женщина была уроженкой Петербурга, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшая родилась в Петербурге.

Сообщение в полицию поступило во вторник, 6 ноября. Жители пятого корпуса дома №3 по улице Знаменские Садки рассказали, что в лифте без сознания лежит женщина с колото-резаными ранами и в крови. Они также уточнили, что были слышны крики, свидетели предположили, что на женщину напали грабители.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина погибла от двух ножевых ранений. Позже стала известна личность погибшей – Лариса Ф. 1966 года рождения. Известно, что погибшая работала менеджером в фармацевтической компании. Она проживала в доме, где на нее напали двое неизвестных мужчин.

Полиция разыскивает подозреваемых.