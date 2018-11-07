Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Рабочий на стройке в Москве скончался от отравления угарным газом и удара током

47
0 Оставить комментарий

Рабочий на стройке в Москве скончался от отравления угарным газом и удара током

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели строителя в Москве. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаруженном на улице Никулинская в строительной бытовке теле мужчины поступило в отделение правоохранительных органов во вторник, 6 ноября, около 11.00.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МВД России по району Тропарево-Никулино, которые установили, что на теле 23-летнего уроженца Таджикистана признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, смерть наступила от комбинированного отравления от угарного газа и поражения электрическим током.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.