Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Установлена личность женщины, зарезанной в лифте дома на юге Москвы

70
0 Оставить комментарий

Установлена личность женщины, зарезанной в лифте дома на юге Москвы

Москва, 7 ноября. Личность зарезанной в лифте на юге Москвы женщины установлена, от нападения двух мужчин погибла Лариса Ф. 1966 года рождения, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в пятом корпусе дома №3 по улице Знаменские Садки.

Утром в среду в одном из домов многоэтажек на юге Москвы был найден труп женщины. Тело обнаружили в лифте. Как выяснили полицейские, двое мужчин напали на жительницу российской столицы с целью ограбления. Как рассказали соседи, она звала на помощь. Однако помочь ей никто не успел.

Женщину нашли в лифте изрезанной. Она скончалась от множества ножевых ранений в грудь и живот. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Тело отправят в морг для экспертизы. 

Установлена личность женщины, зарезанной в лифте дома на юге Москвы

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.