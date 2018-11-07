Грузовой рефрижератор за 6,3 млн рублей угнали на востоке Москвы‍

Москва, 7 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах угона грузового рефрижератора в Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу, из столичного района Метрогородок в понедельник, 5 ноября, в дневное время суток угнали грузовой рефрижератор Toyota Hino стоимостью около 6,3 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют личность угонщика, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.