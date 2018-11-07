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Уникальная выставка «Мир детства» открылась в Москве

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Уникальная выставка «Мир детства» открылась в Москве

Москва, 7 ноября. Жителей и гостей российской столицы приглашают на выставку «Мир детства» в Центральном доме художника. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Выставка представляет собой социально-художественный проект, который посвящен детским проблемам, укреплению семейных ценностей и поддержке государством молодых семей.

Посетители смогут увидеть более ста работ отечественных и современных художников, среди которых Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин, Петр Кончаловский. посетить бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка «Мир детства» будет работать до 21 ноября.

Автор: Ксения Пудовкина
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