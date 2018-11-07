Более 10 тысяч москвичек прошли бесплатную диагностику рака груди

Москва, 7 ноября. Больше десяти тысяч жительниц российской столицы прошли бесплатную диагностику рака груди. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна.

Женщины прошли онкоскрининг в период с 15 по 31 октября в городских поликлиниках, диагностических и клинико-диагностических центрах в рамках акции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака молочной железы.

«За две недели онкоскрининг прошли более 10 тысяч москвичек — это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Пациенткам до 35 лет делали УЗИ, женщинам старшего возраста — маммографию», — поделился Хрипун.

Порядка ста женщин с подозрением на рак груди получили направление в онкологические диспансеры по месту жительства для проведения дополнительного обследования и лечения.