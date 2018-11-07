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Полиция расследует дело об убийстве женщины в лифте на юге Москвы

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Полиция расследует дело об убийстве женщины в лифте на юге Москвы

Москва, 7 ноября. На юге Москвы в лифте одного из жилых домов было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, расследующих данного нападение.

Инцидент произошел на юге Москвы районе Знаменские Садки. По предварительным данным, двое мужчин проследовали за женщиной в подъезд, а затем в лифт, где напали на нее. Злоумышленники нанесли ей удар в грудь и живот, а потом ограбили ее. Отмечается, что преступление было совершено ради нескольких тысяч рублей и сумки с продуктами. Пострадавшая скончалась от тяжелых ранений.

Преступники с места преступления скрылись, но полиция уже ведет их поиск. По данным следователей, одним из нападавших, вероятно, является 27-летний мужчина, пишет «Газета.ру».

 

 

Автор: Антон Зарубин
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