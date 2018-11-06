ФАН публикует видео с места пожара в храме на северо-западе Москвы

Москва, 6 ноября. На Лодочной улице в Москве огонь охватил деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.



Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, о возгорании стало известно около девяти часов вечера. ЧП произошло на улице Лодочная, 31, в Тушине. Загорелся деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

По данным спасателей, площадь пожара составила около 40 кв. метров. Спустя сорок минут огонь удалось потушить. Никто не пострадал.

Как стало известно ФАН, не исключено, что причиной пожара является поджог. По предварительным данным, огонь начал распространяться со стороны алтаря с внешней стороны.