Пожар произошел на территории автосервиса в подмосковном Пушкино

Москва, 6 ноября. На территории автосервиса, расположенного в подмосковном Пушкино, произошел крупный пожар. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, жертв, по предварительной информации, нет.

Инцидент произошел в автосервисе, расположенном по адресу Учинская улица 14 в подмосковном Пушкино. По слова корреспондента Федерального агентства новостей, из-за возгорания вся улица оказалась затянута дымом. Причины пожара сейчас устанавливаются; жертв, по предварительным данным, нет.

Напомним, что в октябре Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре, произошедшем в кафе в Раменском по адресу Октябрьская 1/1. Здание находилось рядом с рынком на Фабричной. Пламя охватило территорию площадью 400 квадратных метров, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.