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Водителей предупредили о временном перекрытии Ярославского шоссе в Москве

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Водителей предупредили о временном перекрытии Ярославского шоссе в Москве

Москва, 6 ноября. Автомобилистов предупреждают о том, что на федеральной трассе М-8 в районе Пушкино движение будет закрыто.

В частности, 13 и 14 ноября будет перекрыто движение на 31, 34 и 35-м километре трассы «Холмогоры». Соответствующую информацию передает информационное агентство INFOX.ru со ссылкой на данные, полученные в пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Ярославское шоссе перекроют 13 ноября в период с 02.15 до 02.55, 14 ноября — на 34 километре с 03.45 до 04.25, а на 35-м километре — 13 ноября с 03.45 до 04.25. Отметим, временные ограничения связаны с проведением работ по монтажу пролетных строений трех надземных пешеходных переходов.

Автор: Алексей Громов
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