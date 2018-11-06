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Участковых терапевтов в Подмосковье освободят от вызовов на дом

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Участковых терапевтов в Подмосковье освободят от вызовов на дом

Москва, 6 ноября. Участковые терапевты в Московской области перестанут выезжать к пациентам на дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

Планируется, что в ближайшее время начнет работу специально созданная мобильная служба неотложной помощи. Она будет работать с 08.00 до 20.00 или до 23.00. Следовательно, терапевты смогут принять больше людей в поликлинике.

За участковыми терапевтами остается только наблюдение лежачих хронических пациентов. Отметим, такую схему работы протестируют в Видном, Балашихе, Красногорске, Талдоме, Луховицах и Раменском районе. До конца следующего года проект начнет действовать во всех медучреждениях.

Автор: Ксения Пудовкина
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