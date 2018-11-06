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Вышедший из леса дикий кабан напал на главу Бронниц

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Вышедший из леса дикий кабан напал на главу Бронниц

Москва, 6 ноября. Дикий кабан напал на главу городского округа Бронниц Московской области. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в Ялте во время отдыха у мужского монастыря Косьмы и Дамиана: кабан вышел из леса и напал на решившего погладить животное главу Бронниц Виктора Неволина, который сидел на скамейке и любовался природой. Дикий кабан укусил его за ногу и за руку.

«Было три кабана, один из них подошел ко мне и укусил за ботинок. Чуть позже мы с подружились, и он мне разрешил погладить себя», — поделился Неволин.

Автор: Алексей Громов
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