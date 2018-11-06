«Зависший» в небе самолет удивил москвичей: опубликовано видео
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Москва, 6 ноября. Москвичей удивил «зависший» в небе над окрестностями аэропорта «Внуково» самолет. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.
На видео кажется, что самолет словно завис в воздухе и неподвижно держится на одном месте над Киевским шоссе. Водителей удивило это явление, они снимали происходящее на телефоны.
Скорее всего, самолет боролся с потоками ветра и шел на посадку, так как было видно открытые задние закрылки.