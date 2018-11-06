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Первый штраф за нескошенный борщевик выписали компании в Подмосковье

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Первый штраф за нескошенный борщевик выписали компании в Подмосковье

Москва, 6 ноября. Компания в Московской области получила штраф за борщевик на сельхозземле. Соответствующую информацию передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

ООО «Юниор» привлекли к административной ответственности после того, как на территории земельного участка собственника площадью 7,7 гектара в Солнечногорском районе обнаружили осот полевой и борщевик.

«В результате проверки управлением установлен факт зарастания сорной (осот полевой, борщевик Сосновского и другое) и древесно-кустарниковой (береза повислая, ива) растительностью…», — подчеркивают в Россельхознадзоре.

Штраф в размере 400 тысяч рублей выписали за невыполнение мероприятий по улучшению, защите и охране почв от негативного воздействия и разрушения.

Автор: Ксения Пудовкина
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