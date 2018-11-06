Московские кадеты пройдут маршем по Красной площади

Москва, 6 ноября. Учащиеся кадетских классов московских школ примут участие в торжественном марше на Красной площади 7 ноября в честь исторического военного парада 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

В строю парадного расчета департамента образования в День воинской славы по брусчатке Красной площади пройдут две тысячи старшеклассников московских кадетских классов. Право на участие в тожественном марше предоставлено лучшим из них, как поощрение за достигнутые результаты. Отдельным расчетом пройдут воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Москвы.

«Москва — самый высокотехнологичный город страны, поэтому мы открыли инженерные классы, в которых возможны специализации — IT, авиа, любые другие. Москва — центр российской медицины, поэтому мы открыли медицинские классы. Москва — центр безопасности и обороны страны, поэтому мы открыли кадетские классы. Москва — центр науки, поэтому совместно с ФАНО [Федеральное агентство научных организаций] мы открыли академические классы», — говорит о причинах открытия предпрофессиональных классов в московских школах руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

Более одного месяца учащиеся кадетских классов наравне с профессиональными военными проходили подготовку к участию в торжественном марше. Для ребят проводились ежедневные занятия по строевой подготовке на базе образовательных организаций, а с конца октября сводные репетиции проходили на Красной площади. Генеральная репетиция для всех участников торжественного марша проходила 5 ноября.

После проведения мероприятия всем ребятам, принявшим участие в торжественном марше, будут вручены памятные знаки.

Кадетское образование стало популярным среди московских школьников и их родителей, а столичная модель предпрофессионального кадетского образования получила признание не только в России, но и за рубежом. Образовательные организации столицы с кадетскими классами проводят предпрофессиональную подготовку обучающихся с учетом профиля федеральных министерств и ведомств, а также российского казачества.

Сегодня в столице в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе» функционирует 201 образовательная организация, реализующая предпрофессиональную подготовку обучающихся к государственной и военной службе. В кадетских классах обучается более 16,5 тысяч кадет.