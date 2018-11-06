Два человека избили палками москвичей за отказ подвезти

Москва, 6 ноября. Два человека напали на москвичей и избили их палками за отказ подвезти. Как стало известно источнику Федерального агентства новостей, инцидент произошел вечером 5 ноября.

Филлип К. рассказал, что вместе с другом сидел в автомобиле во дворе дома. К ним подошли двое неизвестных мужчин, которые стали требовать, чтобы их подвезли. К. ответил отказом.

После этого неизвестные начали оскорблять сидевших в авто мужчин, подошли к подъезду дома, взяли палки и стали бить по автомобилю. Друга Филлипа К. злоумышленники ударили по лицу и кисти.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали подозреваемых. Друг К. был госпитализирован с ушибами лица и правой кисти.

Как стало известно источнику ФАН, в результате потасовки также пострадал один из нападавших. Подозреваемый обратился в больницу. Медики диагностировали закрытый перелом правой локтевой кости со смещением. Врачам он рассказал, что его избили сотрудники полиции.

По факту инцидента проводится проверка.