Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека избили палками москвичей за отказ подвезти

43
0 Оставить комментарий

Два человека избили палками москвичей за отказ подвезти

Москва, 6 ноября. Два человека напали на москвичей и избили их палками за отказ подвезти. Как стало известно источнику Федерального агентства новостей, инцидент произошел вечером 5 ноября.

Филлип К. рассказал, что вместе с другом сидел в автомобиле во дворе дома. К ним подошли двое неизвестных мужчин, которые стали требовать, чтобы их подвезли. К. ответил отказом.

После этого неизвестные начали оскорблять сидевших в авто мужчин, подошли к подъезду дома, взяли палки и стали бить по автомобилю. Друга Филлипа К. злоумышленники ударили по лицу и кисти.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали подозреваемых. Друг К. был госпитализирован с ушибами лица и правой кисти.

Как стало известно источнику ФАН, в результате потасовки также пострадал один из нападавших. Подозреваемый обратился в больницу. Медики диагностировали закрытый перелом правой локтевой кости со смещением. Врачам он рассказал, что его избили сотрудники полиции.

По факту инцидента проводится проверка.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.