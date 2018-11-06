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Синоптики рассказали о погоде в Москве до 11 ноября

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Синоптики рассказали о погоде в Москве до 11 ноября

Москва, 6 ноября. Жителей и гостей российской столицы порадовал прогноз погоды на неделю.

В среду, 7 ноября, ожидается ясная и малооблачная погода, возможен туман. А в четверг синоптики предупреждают о дожде, на следующий день столбик термометра будет держаться на отметке в пять градусов тепла, а в выходные ожидается похолодание.

Также возможен мокрый снег и усиление порывов юго-восточного ветра до 11 метров в секунду. Соответствующую информацию передает «СвободнаяПресса» со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра.

Отметим, стабильная погода в российской столице обусловлена влиянием антициклона.

Автор: Ксения Пудовкина
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