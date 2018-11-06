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Очевидцы просят снять молодых людей с крыши высотки у московского Кремля

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Очевидцы просят снять молодых людей с крыши высотки у московского Кремля

Москва, 6 ноября. Молодые жители российской столицы залезли на крышу высотного здания для того, чтобы сделать селфи. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на слова очевидцев.

Инцидент произошел по улице Тверской: молодые люди забрались на крышу дома и свесились через перила, чтобы сделать селфи. Очевидцы незамедлительно обратились в правоохранительные органы, однако ни полиция, ни сотрудники МЧС не приехали даже спустя 15 минут.

Отметим, рядом с Кремлем несанкционированное нахождение на крышах категорически запрещено.

В ФСО предположили, что данная акция могла быть согласована с властями города. Однако в комендатуре Госдумы отметили, что разрешения на это действие дано не было.

Автор: Алексей Громов
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