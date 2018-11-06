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Представители МВД, Росгвардии и Генпрокуратуры обсудили безопасность россиян

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Представители МВД, Росгвардии и генпрокуратуры обсудили безопасность россиян

Москва, 6 ноября. В Москве проходит круглый стол, где обсуждают «Актуальные вопросы деятельности органов власти и правопорядка по обеспечению общественной безопасности, а также защите прав и законных интересов граждан».

Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отметят 10 ноября. На круглом столе представители Администрации Президента РФ, Минтруда, МВД, Генеральной Прокуратуры РФ и Росгвардии обсуждают обеспечение безопасности граждан на объектах образования, транспорте и других местах массового пребывания людей, законодательное развитие частной охраны, народных дружинников и других институтов правоохранительной направленности, совершенствование антикоррупционного законодательства и повышение качества правоприменительной практики на этот счет.

Также эксперты вспомнили недавнюю Керченскую трагедию и отметили, что необходимо обязательное наличие физической охраны в образовательных учреждениях, и эти требования в скором времени будут запущены. По словам экспертов, за последние пять лет законодательство стало эффективно, законодательство стало «живым», оно подстраивается и изменяется при возникновении проблем в определенных сферах. Но есть и недоработки, сейчас существуют большие пробелы в законодательстве с несовершеннолетними в противоправных действиях.

Автор: Анна Агибалова
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