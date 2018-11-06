Замначальника московской полиции открыл стрельбу, вызволяя «похищенного» мужчину

Москва, 6 ноября. Заместитель начальника московского ОУ МВД на личном внедорожнике открыл стрельбу в воздух, якобы спасая похищенного мужчину.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сообщение об инциденте поступило в отделение правоохранительных органов в понедельник, 5 ноября, около 11.45 от дежурного УВД по СВАО.

По предварительным данным, на улице Новоалексеевская заместитель начальника Оперативного управления ГУ МВД России по Москве полковника полиции после прибытия экипажа ППСП ОМВД произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы вызволить из «плена» мужчину. Оказалось, что в иномарке, находившейся по указанному адресу, находился якобы насильно удерживаемый двоими людьми гражданин. Всех троих задержали для разъяснения обстоятельств случившегося.

Позже якобы удерживаемый насильно мужчина попросил не проводить проверку, так как противоправных действий в отношении него не совершалось.