Еще 14 стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Москва, 6 ноября. Еще 14 стартовых площадок включили в программу реновации в российской столице.

В частности, в московскую программу реновации включили следующие адреса: Стрельбищенский переулок, Бескудниковский бульвар, Селигерская улица, Дмитровское шоссе, Радужная, Печорская, Олонецкая, Милашенкова, Родниковая, Олеко Дундича, Утренняя, Каширское шоссе, Введенского. Соответствующее решение принял президиум правительства столицы.

Теперь перечень стартовых площадок реновации состоит из 282 адресов. На территориях возведут жилье для переселяемых по программе горожан. Отметим, программа реновации жилья утверждена летом прошедшего года.