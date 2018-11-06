Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду 25-летней давности

Москва, 6 ноября. К рекорду 25-летней давности может приблизиться атмосферное давление в российской столице в конце текущей недели.

В воскресенье, 11 ноября, атмосферное давление в Москве и Подмосковье приблизится к рекордно высоким значениям, зафиксированным в 1993 году. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на слова главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

По ее словам, в конце недели погоду будет определять мощный холодный антициклон.