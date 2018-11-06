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Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду 25-летней давности

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Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду 25-летней давности

Москва, 6 ноября. К рекорду 25-летней давности может приблизиться атмосферное давление в российской столице в конце текущей недели.

В воскресенье, 11 ноября, атмосферное давление в Москве и Подмосковье приблизится к рекордно высоким значениям, зафиксированным в 1993 году. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на слова главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

По ее словам, в конце недели погоду будет определять мощный холодный антициклон. 

«… атмосферное давление будет близко к рекордным значениям, а может быть, даже будет перекрыт прежний рекорд​​​. Для 11 ноября рекорд составляет 1030,5 миллибар в 1993 году — примерно такое же высокое давление и прогнозируется к воскресенью», — отметила специалист.

Автор: Ксения Пудовкина
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