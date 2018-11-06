Систему распознавания лиц внедрят в аэропорту «Жуковский» в Подмосковье

Москва, 6 ноября. Систему распознавания лиц планируют внедрить в аэропорту «Жуковский» в Московской области. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в интервью РИАМО.

«Мы работаем над этим вопросом совместно со структурами, связанными с безопасностью и авиацией, целый год. У нас уже есть наработки, причем не только по системе распознавания лиц», — поделился Солодилин.

Также он отметил, что есть возможность появление на парковках аэропорта зарядных устройств для электромобилей, что, безусловно, сделает пребывание пассажиров на территории воздушной гавани более комфортным. Кроме этого, Солодилин заявил, что строить железнодорожные пути к аэропорту для запуска поездов «Аэроэкспресс» не будут.