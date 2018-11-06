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Женщина изрезала голову сожителю в Москве

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Женщина изрезала голову сожителю в Москве

Москва, 6 ноября. Жительница Москвы изрезала ножом голову сожителю. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте к вартире дома на улице Партизанская поступило в отделение полиции в понедельник, 5 ноября: 51-летняя женщина напала с ножом на 42-летнего сожителя и изрезала ему голову.

Известно, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщину задержали по подозрению в причинении телесных повреждений. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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