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Мужчина изнасиловал 19-летнюю москвичку в гостинице

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Мужчина изнасиловал 19-летнюю москвичку в гостинице

Москва, 6 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах изнасилования жительницы Москвы в гостиничном номере.

Сообщение о преступлении, совершенном в отношении 19-летней девушки, поступило в отделение правоохранительных органов во вторник, 6 ноября, около 01.30.

Заявительница сообщила, что в гостинице на улице Каманина знакомый ей мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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