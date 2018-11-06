Мужчина изнасиловал 19-летнюю москвичку в гостинице

Москва, 6 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах изнасилования жительницы Москвы в гостиничном номере.

Сообщение о преступлении, совершенном в отношении 19-летней девушки, поступило в отделение правоохранительных органов во вторник, 6 ноября, около 01.30.

Заявительница сообщила, что в гостинице на улице Каманина знакомый ей мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет принято решение процессуального характера.