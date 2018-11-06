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Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу в Москве

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Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу в Москве

Москва, 6 ноября. Неизвестный извращенец напал на 13-летнюю школьницу в Москве. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило в отделение полиции в понедельник, 5 ноября, около 18.00. Известно, что в отношении 13-летней школьницы в воскресенье, 4 ноября, в 12.50 на Новочеркасском бульваре неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, также выясняется личность напавшего на девочку мужчины.

Автор: Алексей Громов
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