Аэропорт «Жуковский» в Подмосковье сможет обслуживать до 25 млн пассажиров в год

Москва, 6 ноября. Пассажиропоток в аэропорте «Жуковский» каждый год будет составлять порядка 25 миллионов пассажиров. Соответствующие данные озвучил первый заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в интервью РИАМО.

По его словам, если анализировать сегодняшнюю ситуацию, то в течение десяти лет потенциал территории может вырасти до 25 миллионов пассажиров ежегодно, при этом возводить новые взлетно-посадочные полосы не нужно.

В настоящее время у аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова две взлетно-посадочных полосы, одна из которых является основной, следовательно, самой длинной. Отметим, вторая полоса временно выведена из эксплуатации.