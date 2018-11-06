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Аэропорт «Жуковский» в Подмосковье сможет обслуживать до 25 млн пассажиров в год

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Аэропорт «Жуковский» в Подмосковье сможет обслуживать до 25 млн пассажиров в год

Москва, 6 ноября. Пассажиропоток в аэропорте «Жуковский» каждый год будет составлять порядка 25 миллионов пассажиров. Соответствующие данные озвучил первый заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в интервью РИАМО.

По его словам, если анализировать сегодняшнюю ситуацию, то в течение десяти лет потенциал территории может вырасти до 25 миллионов пассажиров ежегодно, при этом возводить новые взлетно-посадочные полосы не нужно.

В настоящее время у аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова две взлетно-посадочных полосы, одна из которых является основной, следовательно, самой длинной. Отметим, вторая полоса временно выведена из эксплуатации.

«Например, один из крупнейших авиахабов мира — лондонский «Хитроу» — ежегодно обслуживает более 60 миллионов пассажиров, имея в своем распоряжении только две полосы», — отметил Солодилин.

Автор: Алексей Громов
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