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Начался снос Ховринской больницы в Москве

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Начался снос Ховринской больницы в Москве

Москва, 6 ноября. Основной этап сноса Ховринской больницы стартовал в российской столице.

Активная фаза демонтажа будет осуществляться эффективно. Об этом рассказал руководитель проекта генподрядчика работ «Стройэкоресурс» Дмитрий Котыхов.

Отметим, среди десяти компаний, участвовавших в торгах на определение подрядчика, выбрали именно «Стройэкоресурс». Стартовая цена работ была снижена с 919 миллионов рублей до чуть больше 381 миллиона. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

На участке планируют возвести жилой квартал, отмечает «360».

Автор: Алексей Громов
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