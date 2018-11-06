Наркотики нашли в носке у трупа в московском морге

Москва, 6 ноября. Сотрудники полиции устанавливают, каким образом у трупа в московском морге в носке оказались наркотические препараты.

Как стало известно ФАН, в отделение полиции в понедельник, 5 ноября, около 15.00 от заведующего отделением морга № 4, расположенного на улице Волховский переулок, поступило сообщение о том, что при осмотре одежды на трупе мужчины в носке было обнаружено два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

В настоящее время эксперты проверяют содержимое пакетов, полиция разбирается во всех обстоятельствах случившегося.