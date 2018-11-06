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Движение на Кутузовском проспекте ограничили в Москве

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Движение на Кутузовском проспекте ограничили в Москве

Москва, 6 ноября. Московских автомобилистов предупреждают о том, что движение на участке Кутузовского проспекта ограничили из-за строительства линии метро. Соответствующую информацию передает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Движение на участке Кутузовского проспекта от дома 2/1 до дома 4/2 ограничили до 2 декабря из-за строительства Калининско-Солнцевской линии городского метрополитена.

Отметим, ограничения в рамках первого периода будут действовать до 30 ноября в круглосуточном режиме, а во время второго периода — 1 и 2 декабря с 01.30 по 04.30 для одной полосы.

Автор: Алексей Громов
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