Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трехлетний мальчик погиб в ДТП с пьяным отцом на квадроцикле в Подмосковье

40
0 Оставить комментарий

Трехлетний мальчик погиб в ДТП с пьяным отцом на квадроцикле в Подмосковье

Москва, 6 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Волоколамском районе Московской области: трехлетний мальчик погиб в ДТП с квадроциклом. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял трехлетнего мальчика покататься на квадроцикле. Он не справился с управлением транспортным средством и перевернулся. Ребенок получил смертельные травмы и скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что отец и сын были без защитной экипировки. Соответствующую информацию передает РИАМО.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.