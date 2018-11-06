Трехлетний мальчик погиб в ДТП с пьяным отцом на квадроцикле в Подмосковье

Москва, 6 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Волоколамском районе Московской области: трехлетний мальчик погиб в ДТП с квадроциклом. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял трехлетнего мальчика покататься на квадроцикле. Он не справился с управлением транспортным средством и перевернулся. Ребенок получил смертельные травмы и скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что отец и сын были без защитной экипировки. Соответствующую информацию передает РИАМО.