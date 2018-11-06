Москвичам пообещали аномально солнечный ноябрь
Москва, 6 ноября. Жителей и гостей российской столицы ждет аномально теплый ноябрь. Соответствующую информацию передает RT со ссылкой на слова ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Во вторник, 6 ноября, температурный фон будет выше климатической нормы. В Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. В ночное время суток столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем воздух прогреется до пяти-семи градусов плюсом. По словам Тишковца, до конца недели ожидается солнечная погода. Об этом пишет РИАМО.
Также он подчеркнул, что ноябрь будет довольно солнечным, выпадет 60 процентов осадков от нормы.
«Количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели. Сам снежный покров ляжет скромным слоем в 24 сантиметра в конце ноября», — отметил Тишковец.