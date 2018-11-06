Москвичам пообещали аномально солнечный ноябрь

Москва, 6 ноября. Жителей и гостей российской столицы ждет аномально теплый ноябрь. Соответствующую информацию передает RT со ссылкой на слова ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Во вторник, 6 ноября, температурный фон будет выше климатической нормы. В Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. В ночное время суток столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем воздух прогреется до пяти-семи градусов плюсом. По словам Тишковца, до конца недели ожидается солнечная погода. Об этом пишет РИАМО.

Также он подчеркнул, что ноябрь будет довольно солнечным, выпадет 60 процентов осадков от нормы.