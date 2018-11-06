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Центры самбо и бокса в московских «Лужниках» начнут строить в 2019 году

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Центры самбо и бокса в московских «Лужниках» начнут строить в 2019 году

Москва, 6 ноября. Центры самбо и бокса начнут строить на территории «Лужников» в 2019 году. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

Планируется, что два разных комплекса, соединенных общей стенкой, начнут строить в следующем году. Объекты расположатся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» между хоккейным дворцом и Третьим транспортным кольцом. В настоящее время утверждается проектно-сметная документация. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Надеемся, до конца года эта работа завершится, и, как только все будет в порядке, начнется строительство», — отметил Елисеев.

Автор: Ксения Пудовкина
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