Автомобиль за 5,3 млн рублей угнали на западе Москвы

Москва, 6 ноября. Автомобиль стоимостью около 5,3 миллиона рублей угнали на западе российской столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сообщение об угоне Toyota Land Cruiser поступило в отделение полиции на Мичуринском проспекте вечером в воскресенье, 4 ноября. Стоимость автомобиля составляет порядка 5,3 миллиона рублей.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, пишет «Вечерняя Москва».