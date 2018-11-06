Автомобиль за 5,3 млн рублей угнали на западе Москвы
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Москва, 6 ноября. Автомобиль стоимостью около 5,3 миллиона рублей угнали на западе российской столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Сообщение об угоне Toyota Land Cruiser поступило в отделение полиции на Мичуринском проспекте вечером в воскресенье, 4 ноября. Стоимость автомобиля составляет порядка 5,3 миллиона рублей.
В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, пишет «Вечерняя Москва».