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Плакаты с интересными фактами о Москве появились в метро

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Плакаты с интересными фактами о Москве появились в метро

Москва, 6 ноября. Плакаты с историческими фактами о российской столице разместили на 150 станциях московского метрополитена. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Плакаты с городскими легендами рассказывают жителям и гостям города о необычных исторических фактах, которые связаны с российской столицей. Такие информационные постеры разметили в рамках масштабного просветительского проекта метро под названием «Привет, Москва!».

Например, плакаты расскажут о том, сколько в Москве домов-бубликов и что стало с первым вариантом скульптуры «Девушка с веслом».

«Это очень интересные факты истории, о которых не пишут на мемориальных табличках, однако нередко именно они помогают лучше узнать город и полюбить его», — поделилась куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Автор: Ксения Пудовкина
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