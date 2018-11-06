Плакаты с интересными фактами о Москве появились в метро

Москва, 6 ноября. Плакаты с историческими фактами о российской столице разместили на 150 станциях московского метрополитена. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Плакаты с городскими легендами рассказывают жителям и гостям города о необычных исторических фактах, которые связаны с российской столицей. Такие информационные постеры разметили в рамках масштабного просветительского проекта метро под названием «Привет, Москва!».

Например, плакаты расскажут о том, сколько в Москве домов-бубликов и что стало с первым вариантом скульптуры «Девушка с веслом».