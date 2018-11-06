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Бесплатные лекции о женском здоровье запускают в Москве

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Бесплатные лекции о женском здоровье запускают в Москве

Москва, 6 ноября. Школа женского здоровья начнет работу в российской столице на базе городской клинической больницы.

Проект под названием «Школа женского здоровья» запускает на базе городской клинической больницы № 51 департамент здравоохранения города. Планируется, что женщинам расскажут о профилактике, методах и лечении гинекологических заболеваний. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Первое занятие на тему «Неотложные состояния в гинекологии: внематочная беременность» пройдет 9 ноября. Его проведут врачи отделения гинекологии больницы № 51 и сотрудники кафедры акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Отметим, занятия совершенно бесплатные, их будут проводить каждый месяц. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Автор: Ксения Пудовкина
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