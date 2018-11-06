Составлен рейтинг высокооплачиваемых профессий в Москве

Москва, 6 ноября. Работники IT-сферы стали самыми оплачиваемыми специалистами в российской столице.

Лидирующие позиции в рейтинге остается за работниками IT-сферы, их средняя заработная плата составляет 84,2 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались специалисты сферы транспорта и логистики с зарплатой в среднем 70,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают специалисты, занятые в сферы производства (66,7 тысячи рублей).

Отметим, средняя заработная плата в сфере строительства и недвижимости — 65,1 тысячи рублей, в сфере продаж составляет 62,2 тысячи рублей, а финансов и бухгалтерии — 61 тысяча рублей. Специалисты банковской сферы получают 59,7 тысячи рублей, в управлении персоналом средняя зарплата составляет 58,5 тысяч рублей, а специалисты маркетинга и рекламы зарабатывают 54,5 тысячи рублей.

Самая высокая средняя зарплата в российской столице составляет 64,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге она граничит на 50,5 тысячах рублей. На третьем месте расположился Екатеринбург с зарплатой в 44 тысячи рублей. Соответствующую информацию передает «РГ» со ссылкой на данные материала, подготовленным специалистами Rabota.ru.