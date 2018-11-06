Популярность каршеринга выросла втрое за 2018 год в Москве

Москва, 6 ноября. Популярность краткосрочной аренды автомобиля в российской столице выросла в три раза в 2018 году. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

С начала текущего года было совершено порядка 18 миллионов поездок. Услуга краткосрочной аренды авто стала в три раза популярнее, чем в 2017 году.

По словам Ликсутова, рост популярности связан с ростом количества авто, гибкими тарифами и системами поощрения. Также важно, что появились машины премиум-сегмента и детские кресла. Об этом пишет «Вечерняя Москва».