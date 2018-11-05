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Появилось видео со станции метро в Москве, где мужчина натравил собаку на полицейского

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Появилось видео со станции метро в Москве, где мужчина натравил собаку на полицейского

Москва, 5 ноября. Очевидцы прислали Федеральному агентству новостей видео со станции метро «Цветной бульвар» в Москве, где пьяный мужчина натравил собаку на сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в понедельник вечером на станции «Цветной бульвар». Мужчина в грязной одежде с большой собакой зашел в метро. По информации источника ФАН, мужчина находился в состоянии алкогольной опьянения. Посетители метро пожаловались полицейскому на станции.

Сотрудник правоохранительных органов попросил мужчину покинуть метро. Нарушитель, в ответ, натравил на полицейского животное, которое начало скалиться и кидаться, при этом на собаке не было ни поводка, ни намордника.

Полицейскому пришлось застрелить животное, которое от травм скончалось на месте. В настоящее время территория огорожена, но станция работает в штатном режиме.

Автор: Настасья Шеркунова
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