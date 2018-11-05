Пьяный москвич натравил собаку на полицейского в московском метро

Москва, 5 ноября. Нетрезвый мужчина натравил собаку на полицейского в московском метрополитене. Инцидент произошел в вестибюле станции «Цветной бульвар».

Как сообщил Федеральному агентству новостей пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, конфликт начался с того, что сотрудник полиции сделал замечание мужчине в грязной одежде, который зашел в метро вместе с собакой. На животном не было ни поводка, ни намордника, поэтому мужчину попросили покинуть метрополитен.

Тогда он натравил собаку на полицейского. Пес начал лаять и бросаться на стража правопорядка, а также на других пассажиров.

«В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие против собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте», — отметил Мышляев.

На место происшествия уже выехала группа немедленного реагирования полиции на Серпуховско-Тимирязевской линии и группа УВД на московском метрополитене. В настоящее время вестибюль станции работает в штатном режиме. Вся информация об инциденте передана в прокуратуру. Согласно предварительным данным, хозяин собаки состоит на учете в психиатрическом диспансере.